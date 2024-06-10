Еще опаснее: российские водолазы разминируют немецкий корабль времен ВОВ

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Российские водолазы разминируют немецкий корабль времен ВОВ

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

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Опасная операция проходит в Калининградской области.

Самая долгая и опасная операция в истории российских водолазов — уже пятый год они разминируют немецкий корабль времен Великой Отечественной войны, который затонул у берегов в Калининградской области.

На его борту находятся тысячи боеприпасов, которые спустя 80 лет стали еще опаснее. Они разрушаются под воздействием морской воды и могут отравить все побережье. Только за последние полтора месяца спасатели 400 раз спускались к кораблю, а за все годы операции подняли на поверхность и обезвредили 70 тысяч боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о годовщине начала легендарной Выборгско-Петрозаводской операции. Речь о наступлении советских войск в Карелии в 1944 году, когда войска Ленинградского и Карельского фронтов прорвали «линию Маннергейма», освободили Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР.

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