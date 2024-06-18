Фонд «Все для победы!» собрал более 14 миллиардов для нужд СВО

Фонду «Все для победы!» исполнилось два года. За это время волонтеры собрали более 14 миллиардов рублей. Их направили на помощь военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

«Народный фронт» подвел сегодня промежуточные итоги. Деньги приходят из всех регионов. Их перечислили более четырех миллионов человек — это бизнесмены, учителя, врачи и пенсионеры. Благодаря этому сотни подразделений получили технику и оборудование, которое зачастую может решить исход боя.

«Семь с лишним тысяч квадрокоптеров разных, которые по сути глаза бойцов, 14 тысяч радиостанций, почти девять тысяч прицелов, три с лишним тысячи генераторов, 230 квадроциклов, 25 тысяч бронежилетов, 78 тысяч аптечек, несколько тысяч автомобилей», — перечисляет руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе заявили о важном этапе в конфликте на Украине.