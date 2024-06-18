Фонд «Все для победы!» собрал более 14 миллиардов для нужд СВО

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«Народный фронт» подвел промежуточные итоги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Фонду «Все для победы!» исполнилось два года. За это время волонтеры собрали более 14 миллиардов рублей. Их направили на помощь военным, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

«Народный фронт» подвел сегодня промежуточные итоги. Деньги приходят из всех регионов. Их перечислили более четырех миллионов человек — это бизнесмены, учителя, врачи и пенсионеры. Благодаря этому сотни подразделений получили технику и оборудование, которое зачастую может решить исход боя.

«Семь с лишним тысяч квадрокоптеров разных, которые по сути глаза бойцов, 14 тысяч радиостанций, почти девять тысяч прицелов, три с лишним тысячи генераторов, 230 квадроциклов, 25 тысяч бронежилетов, 78 тысяч аптечек, несколько тысяч автомобилей», — перечисляет руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе заявили о важном этапе в конфликте на Украине.

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