Экс-глава «Автодора» получил 12 лет колонии за ущерб при строительстве ЦКАД

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 808 0

Он был взят под стражу в зале Тверского суда Москвы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тверской суд Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы в колонии за злоупотребление должностными полномочиями в момент строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Видео из зала суда публикует 5-tv.ru.

«Суд назначил Кельбаху С. В. наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Ольга Затомская.

Кельбах был взят под стражу в зале суда. В ходе судебного процесса он находился под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным следствия, Кельбах пользовался должностным положением на протяжении четырех лет — с 2014-го по 2018 год. В 2015-м он незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию почти в четыре миллиона рублей. Спустя два года Кельбах, используя деньги Фонда национального благосостояния, согласовал неправомерное предоставление фирме дополнительного аванса в два миллиарда рублей.

Осенью 2021 года ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. С 2022-го прокурор передал уголовное дело на рассмотрение в суд. При этом изначально его подозревали в хищениях при строительстве объекта. На тот момент Кельбах уже не был председателем правления госкомпании «Автодор». Ушел он с работы по собственному желанию.

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