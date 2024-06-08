Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Кельбахом

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

«Коммерсант»: экс-главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет за ущерб в 2 млрд руб

Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Кельбахом

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судебный процесс длится уже два года.

Бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху грозит до 14 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями в момент строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

«Автодор» был заказчиком федеральной целевой программы по строительству первой очереди ЦКАД. На протяжении четырех лет — с 2014 по 2018 год — Кельбах пользовался должностным положением, выяснило следствие. По их версии, в 2015 году он незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию почти в четыре миллиона рублей. А спустя два года он, используя деньги Фонда национального благосостояния, согласовал неправомерное предоставление фирме дополнительного аванса в два миллиарда рублей.

Осенью 2021 года ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. А с 2022 года прокурор передал уголовное дело на рассмотрение в суд. При этом изначально его подозревали в хищениях при строительстве объекта. На тот момент Кельбах уже не был председателем правления госкомпании «Автодор». Ушел он с работы по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аресте бывшего замгубернатора Кубани Сергея Власова по делу о коррупции.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:32
«Учат убивать русских»: бывший американский разведчик раскрыл истинные планы США
7:16
Не мой уровень: Карина Нигай призналась, что ее бывший зарабатывал 50 тысяч рублей
7:01
«Еще до старта отношений»: как понять, что вы встретили «своего» мужчину
6:49
Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Кельбахом
6:34
Жилой дом в Луганске смогут восстановить после ракетного удара ВСУ
6:23
Пять причин: почему чувство голода может возникать сразу после приема пищи

Сейчас читают

«Витает в воздухе»: внук Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака