«Почти 19»: жена Витаса снялась в откровенном латексном боди

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 203 0

Жена певца Витаса Светлана Грачева снялась в откровенном боди из латекса

«Почти 19»: жена Витаса снялась в откровенном латексном боди

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Известно, что супруги сейчас отдыхают в Турции и на днях отметили 40-летие второй половинки певца.

Супруга певца Витаса Светлана Грачева снялась в откровенном образе. Фото артист опубликовал на своей странице в соцсети.

На снимке Грачева предстала в черном латексном боди. Скорее всего, фото было сделано в Турции, где пара сейчас отдыхает. Сам Витас откровенный образ жены никак не прокомментировал.

Известно, что с будущей супругой Витас познакомился еще в юности, когда ему было 19 лет, а Светлане и вовсе 15. Сейчас они воспитывают сына и двух дочерей, младшей из которых всего три года.

впкпСупруга певца Витаса Светлана Грачева. Instagram* / vitasroom

К слову, во время турецких каникул Светлане исполнилось 40 лет. Витас показал в своем блоге, как поздравил жену с днем рождения в одном из отелей Кемера.

«Сегодня замечательный день, у моей супруги день рождения, ей исполнилось 40 лет, почти 19. С праздником тебя! Люблю, целую, уважаю, ты самая лучшая, самая красивая!» — обратился певец к супруге.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядят подросшие дети певца Витаса.

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