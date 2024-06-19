Заигрываться не стоит: генпрокурор Египта об использовании искусственного интеллекта в работе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 64 0

Генпрокурор Египта Мохамед Шауки Айяд рассказал, может ли применение высоких технологий помешать следственным мероприятиям.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Luca Ponti; 5-tv.ru

Генпрокурор Египта Мохамед Шауки Айяд в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал об использовании высоких технологий и искусственного интеллекта в своей работе.

«Что касается роли цифровых технологий в раскрытии преступлений, то в уголовном розыске при министерстве внутренних дел создан специальный отдел информационных технологий. Он помогает Генеральной прокуратуре раскрывать множество таких преступлений. В частности, определяет местонахождение обвиняемых в момент их совершения с помощью отслеживания мобильных устройств, а также электронные адреса сайтов, которыми пользуются преступники. Что касается сложных, тяжких преступлений, связанных с убийствами, конечно, современные цифровые технологии нам очень помогают в этом. Это, прежде всего, технологии, связанные с ДНК», — отметил Айяд.

Генпрокурор Египта также напомнил, что у использовании ИИ есть и опасные стороны.

«Искусственный интеллект кажется весьма перспективным и многообещающим с точки зрения быстрого расследования уголовных дел и повышения качества правоохранительной деятельности. Однако существует большое количество вызовов, связанных с ИИ, и в первую очередь возможность ошибок при его использовании. Это может привести к неверным выводам, а это недопустимо при расследовании преступлений. Поэтому необходимо постоянно поддерживать и повышать уровень компетентности сотрудников Генеральной прокуратуры, проводить тренинги по использованию искусственного интеллекта во благо уголовной юстиции. Необходимо отметить, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к снижению человеческого надзора и контроля, а также чутья — интуиции, которые также очень важны при расследовании уголовных преступлений», — заявил Мохамед Шауки Айяд.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество на уровне учебных заведений.

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