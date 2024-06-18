Генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество на уровне учебных заведений

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Мовахеди Азадом отметил важность взаимодействия на уровне ведомственных учебных заведений.

«Без сомнения, эффективная реализация потенциала сотрудничества Университета прокуратуры России и Государственной академии судебных наук и административной службы Ирана принесет пользу обеим прокурорским службам», — заявил Краснов.

При этом он предложил уже в кратчайшие сроки приступить к взаимным визитам для повышения квалификации прокурорских работников.

Также генпрокурор РФ положительно отметил реализацию договоренностей по передаче из России иранских граждан для дальнейшего отбывания наказания на родине. Подобная процедура впервые была проведена в марте, отметил Краснов.

Не менее важным он назвал развитие сотрудничества в пятистороннем формате прокуратур Прикаспийского региона. Краснов напомнил, что на апрельской встрече надзорных ведомств объединения в Баку была подчеркнута важность консолидации усилий в вопросах борьбы с правонарушениями в акватории Каспийского моря.

Кроме того, Краснов выразил Азаду и всему народу Ирана глубокие соболезнования в связи с недавней гибелью президента страны Ибрахима Раиси и других видных деятелей государства в авиакатастрофе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Краснов обсудил с генпрокурором Китая дальнейшее взаимодействие двух стран.