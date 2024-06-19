В больнице умер офицер, сопровождавший съемочную группу НТВ в районе Горловки

Антон Микужис регулярно бывал в опасных зонах, даже под угрозой обстрела старался помогать нуждающимся.
Фото: ВКонтакте / Антон Микужис / id5574500
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Попавшую под обстрел съемочную группу НТВ в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) со стороны боевиков ВСУ сопровождал военнослужащий Антон Микужис. Он умер в больнице, передает Луганскинформцентр (ЛИЦ) в Telegram-канале.
«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — приводит агентство слова одного из его сослуживцев.
Отмечается, что Микужис скончался в возрасте 33 лет, у него осталась семья.
Антон Микужис служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Он регулярно бывал на поле боя. В том числе Микужис под угрозой обстрелов ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, находящимся в опасных зонах.
Съемочная группа вместе с Микужисом попала под удар украинского беспилотника 13 июня. При обстреле погиб также оператор Валерий Кожин в возрасте 46 лет и был тяжело ранен корреспондент Алексей Ивлиев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО.
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