В больнице умер офицер, сопровождавший съемочную группу НТВ в районе Горловки

Попавшую под обстрел съемочную группу НТВ в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) со стороны боевиков ВСУ сопровождал военнослужащий Антон Микужис. Он умер в больнице, передает Луганскинформцентр (ЛИЦ) в Telegram-канале.

«Печальная новость: в больнице умер Антон Микужис», — приводит агентство слова одного из его сослуживцев.

Отмечается, что Микужис скончался в возрасте 33 лет, у него осталась семья.

Антон Микужис служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Он регулярно бывал на поле боя. В том числе Микужис под угрозой обстрелов ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, находящимся в опасных зонах.

Съемочная группа вместе с Микужисом попала под удар украинского беспилотника 13 июня. При обстреле погиб также оператор Валерий Кожин в возрасте 46 лет и был тяжело ранен корреспондент Алексей Ивлиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в зоне СВО.