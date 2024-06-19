Никаких больше спектаклей: Чулпан Хаматову выгнали из театра в Латвии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 331 0

Delfi: В Риге отменили спектакли с уехавшей в Латвию Хаматовой

Никаких больше спектаклей: Чулпан Хаматову выгнали из театра в Латвии

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Билеты на постановки со скандальной артисткой продавались так плохо, что руководство культурного учреждения приняли единственное верное решение.

Скандальную актрису Чулпан Хаматову выгнали из Нового Рижского театра после отмены всех спектаклей с ее участием. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Источник местного СМИ сообщил, что художественный руководитель театра был недоволен работой актрисы, так как Хаматова никак не могла завоевать любовь и доверие латышской публики, а это повлекло за собой финансовый и репутационный ущерб для театра.

Кроме того, даже театральные критики Риги ставят актерской игре Хаматовой крайне низке оценки. Пока Новый Рижский театр еще не объявил об увольнении актрисы, но вопрос, по словам источника, уже все равно решен.

Чулпан Хаматова известна своими русофобскими и даже экстремистскими высказываниями, больше года назад — в феврале 2023-го — она заявила, что готова «застрелить» россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции.

В то же время о похожем говорил и приближенный Алексея Навального* Дмитрий Низовцев**. Он заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома. А бывший глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко** заявил, что жечь военкоматы и стрелять в их сотрудников значит «защищать свою жизнь».

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — признан в РФ иноагентом.

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