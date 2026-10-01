«Даже девять беременных не помогут»: Рапопорт о главной ошибке современности

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 21 0

Актер считает, что даже известные истины необходимо повторять.

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Александр Рапопорт объяснил, почему важные мысли требуют времени

Актер и телеведущий Александр Рапопорт высказался о современной привычке постоянно торопиться. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 71-го театрального сезона московского театра «Современник».

По его словам, идеи и важные мысли требуют времени, поэтому стремление воспринимать информацию как можно быстрее не всегда дает желаемый результат.

«В фильме «Мертвый сезон» один из персонажей сказал: «Даже если девять беременных женщин собрать вместе, ребенок все равно не родится через месяц“», — напомнил Рапопорт.

Актер отметил, что современная реальность предполагает так называемое клиповое мышление. При этом, по его мнению, скорость жизни не означает, что содержание фильма, спектакля или отдельной фразы будет восприниматься человеком с такой же скоростью.

Рапопорт, который совмещает актерскую профессию с работой врача-психотерапевта, считает, что даже известные и давно произнесенные истины необходимо повторять. По его словам, то, что сначала кажется банальностью, со временем может быть услышано и осмыслено совершенно иначе.

«Это банальность, но все еще истина. Поэтому надо повторять, повторять, повторять и на каком-то этапе это начнет доходить», — сказал актер.

Рапопорт добавил, что зритель способен по-новому воспринимать даже спектакль, который уже видел много раз. При повторном просмотре человек может заметить детали и смыслы, на которые раньше не обращал внимания.

Ранеен 5-tv.ru сообщал о том, что международное исследование PISA показало, что подростки стали хуже считать в уме и понимать прочитанное.

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