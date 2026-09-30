«Разнеси там все!» — Бузова вспомнила первую встречу с Надеждой Бабкиной
Одна короткая фраза певицы перед выступлением помогла понять, что они найдут общий язык.
Фото: Рюмин Александр/ТАСС
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Ольга Бузова рассказала, как познакомилась с Надеждой Бабкиной
Ольга Бузова рассказала, как началось ее сотрудничество с Надеждой Бабкиной. Сейчас артистка играет в театре эстрадной певицы, а также их связывают и другие творческие проекты. Об этом Бузова рассказала в беседе с KP.RU.
По словам телеведущей, впервые они встретились на бенефисе Бабкиной, посвященной ее юбилею. Бузова вела мероприятие и перед выходом на сцену сильно волновалась. Тогда Бабкина подошла к ней и неожиданно подбодрила.
«Оля, удачи! Разнеси там все!», — вспомнила артистка.
После этого знакомства артистка сразу почувствовала, что они близки по духу.
«Я смотрю, думаю: это мой человек! И все понеслось <…> Знаете, не зря говорят, что чем больше человек, чем сильнее и масштабнее его личность, тем он проще в общении. Вот Надежда Георгиевна — такая! За ее масштабом личности — сильная русская душа.», — рассказала Бузова.
Позже у артисток появилась совместная работа — дуэт Made in Russia. В этом году Бузова также присоединилась к театральной постановке «Покровские ворота», где исполняет роль Людочки.
Бузова призналась, что особенно ценит в Бабкиной ее отношение к людям. По словам певицы, за внешним масштабом артистки она увидела простоту в общении и сильный характер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заявила о стремлении выйти на новый уровень в творчестве и удивить зрителей масштабом будущих проектов.
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