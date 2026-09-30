«Разнеси там все!» — Бузова вспомнила первую встречу с Надеждой Бабкиной

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 39 0

Одна короткая фраза певицы перед выступлением помогла понять, что они найдут общий язык.

Бузова рассказала, как попала в театр к Бабкиной

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала, как познакомилась с Надеждой Бабкиной

Ольга Бузова рассказала, как началось ее сотрудничество с Надеждой Бабкиной. Сейчас артистка играет в театре эстрадной певицы, а также их связывают и другие творческие проекты. Об этом Бузова рассказала в беседе с KP.RU.

По словам телеведущей, впервые они встретились на бенефисе Бабкиной, посвященной ее юбилею. Бузова вела мероприятие и перед выходом на сцену сильно волновалась. Тогда Бабкина подошла к ней и неожиданно подбодрила.

«Оля, удачи! Разнеси там все!», — вспомнила артистка.

После этого знакомства артистка сразу почувствовала, что они близки по духу.

«Я смотрю, думаю: это мой человек! И все понеслось <…> Знаете, не зря говорят, что чем больше человек, чем сильнее и масштабнее его личность, тем он проще в общении. Вот Надежда Георгиевна — такая! За ее масштабом личности — сильная русская душа.», — рассказала Бузова.

Позже у артисток появилась совместная работа — дуэт Made in Russia. В этом году Бузова также присоединилась к театральной постановке «Покровские ворота», где исполняет роль Людочки.

Бузова призналась, что особенно ценит в Бабкиной ее отношение к людям. По словам певицы, за внешним масштабом артистки она увидела простоту в общении и сильный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заявила о стремлении выйти на новый уровень в творчестве и удивить зрителей масштабом будущих проектов. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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