В Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС
Среди участников на заседании присутствовали делегации надзорных ведомств из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.
Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru
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В Константиновском дворце Санкт-Петербурга впервые в расширенном составе состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Тема обсуждения: «Современные цифровые решения на страже закона: опыт прокурорских служб стран БРИКС», сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Среди участников на заседании присутствовали делегации надзорных ведомств из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.
Игорь Краснов зачитал обращение Владимира Путина, в котором президент подчеркивает значимость совместной работы стран БРИКС. Она содействует росту авторитета и влияния Объединения.
«Широкое внедрение технических новаций способствует повышению качества прокурорской работы, а значит — более эффективной защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан. Помогает бороться с такими современными угрозами, как международный терроризм и религиозный экстремизм, транснациональная преступность и нелегальная миграция», — говорится в сообщении.
Генпрокурор подчеркнул, что встреча поистине уникальна, так как это первое за последние семь лет заседание, проводимое в очном формате. Он также отметил, что объединение прокуроров стран БРИКС стало еще представительнее, выразив уверенность, что всем вместе можно поставить надежный заслон трансграничной преступности, терроризму, экстремизму и коррупции.
«Органами прокуратуры, надзорными средствами и в рамках координации правоохранительных органов принимаются меры по повышению результативности противодействия цифровой преступности, в том числе, путем реализации специальных полномочий», — подчеркнул Краснов.
По итогам встречи был принят итоговый документ, в котором были закреплены достигнутые договоренности о взаимодействии в сфере использования современных технологий. Так решено обобщить лучшие практики прокуратур государств БРИКС по применению цифровых решений в деятельности и организовать соответствующие обучающие мероприятия.
Также по инициативе РФ в прокурорских службах стран БРИКС для оперативной связи будут созданы англоговорящие контактные пункты. Их реестр будет вестись председательствующей стороной.
Следующее заседание пройдет в Бразилии в 2025 году.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС.
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