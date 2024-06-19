В Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга впервые в расширенном составе состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Тема обсуждения: «Современные цифровые решения на страже закона: опыт прокурорских служб стран БРИКС», сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Среди участников на заседании присутствовали делегации надзорных ведомств из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.

Игорь Краснов зачитал обращение Владимира Путина, в котором президент подчеркивает значимость совместной работы стран БРИКС. Она содействует росту авторитета и влияния Объединения.

«Широкое внедрение технических новаций способствует повышению качества прокурорской работы, а значит — более эффективной защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан. Помогает бороться с такими современными угрозами, как международный терроризм и религиозный экстремизм, транснациональная преступность и нелегальная миграция», — говорится в сообщении.

Генпрокурор подчеркнул, что встреча поистине уникальна, так как это первое за последние семь лет заседание, проводимое в очном формате. Он также отметил, что объединение прокуроров стран БРИКС стало еще представительнее, выразив уверенность, что всем вместе можно поставить надежный заслон трансграничной преступности, терроризму, экстремизму и коррупции.

«Органами прокуратуры, надзорными средствами и в рамках координации правоохранительных органов принимаются меры по повышению результативности противодействия цифровой преступности, в том числе, путем реализации специальных полномочий», — подчеркнул Краснов.

По итогам встречи был принят итоговый документ, в котором были закреплены достигнутые договоренности о взаимодействии в сфере использования современных технологий. Так решено обобщить лучшие практики прокуратур государств БРИКС по применению цифровых решений в деятельности и организовать соответствующие обучающие мероприятия.

Также по инициативе РФ в прокурорских службах стран БРИКС для оперативной связи будут созданы англоговорящие контактные пункты. Их реестр будет вестись председательствующей стороной.

Следующее заседание пройдет в Бразилии в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС.