Иллюзия порядка: куда катятся США из-за Байдена

Глава Белого дома попал в череду громких скандалов.

Публичные провалы и кризис политики Джо Байдена буквально топят его президентство. С таким заявлением выступил политолог Малек Дудаков, передает издание EADaily.

Скандалы вокруг президента США происходят один за другим: всего за последние две недели он умудрился в очередной раз удивить своим странным поведением участников саммита «Большой семерки», потом «впал в ступор» на встрече в Лос-Анджелесе. А теперь в центре внимания оказался его личный охранник из числа агентов Секретной службы, которого ограбили в подворотне Калифорнии.

Этот же агент попал в перестрелку с бандитами, что вновь подтверждает тот факт, что ситуация с преступностью в штате, мягко говоря, вышла из-под контроля. А если прибавить сюда проблемы с миграцией, процветающую коррупцию и внутрипартийные проблемы, то, по мнению эксперта, складывается весьма бесперспективная для Байдена картина.

К примеру, недавно его бывший госсекретарь и советник Джон Керри был уличен в использовании частной анонимной почты для ведения переговоров с иностранцами. И это на фоне того, как Белый дом пытается создать иллюзию, что у американских властей все в порядке, а чуть ли не главный враг США — это кандидат в президенты Дональд Трамп, уголовные дела против которого «выстреливают» одно за другим.

Политолог отмечает, что фактически в Штатах не осталось позитивной повестки. И остается ждать, когда большинство рядовых американцев тоже осознает, что на самом деле происходит с их страной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова предупредила Белый Дом о состоянии Байдена.