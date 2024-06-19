«Зависает все чаще»: Захарова предупредила Белый Дом о состоянии Байдена
Захарова: США стоит беспокоиться не о дружбе между РФ и КНДР, а о Байдене
Фото: www.globallookpress.com / Donato Fasano
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Америку беспокоит дружба России и Кореи.
США очень обеспокоены разувающимися отношениями России и КНДР, но тот, о ком им, действительно, стоит волноваться, — это их президент Джо Байден. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О том, что Штаты переживают за хорошие отношения РФ и Кореи, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что это должно волновать всех, кто обеспокоен стабильностью на Корейском полуострове. Также она боится, что ядерное оружие может быть распространено по миру, а Украина потеряет свою поддержку. Однако Захарова отметила, что действительно беспокойство вызывает состояние президента США.
«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала дипломат.
Ранее 5-tv.ru писал, что Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена.
- 19 июн
- ВС РФ поразили пункты управления трех бригад ВСУ в зоне спецоперации
- 19 июн
- Точная работа: как российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Урожайным
- 19 июн
- В Москве подвели итоги двухлетней работы фонда «Все для победы!»
- 19 июн
- «Будет еще хуже»: чем для Украины обернется отказ от прекращения огня
- 19 июн
- В больнице умер офицер, сопровождавший съемочную группу НТВ в районе Горловки
- 19 июн
- Ким Чен Ын поддержал Россию в выполнении спецоперации
- 19 июн
- Российские артиллеристы громят бронетехнику противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 19 июн
- Экипаж вертолета КА-52М уничтожил позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 июн
- «Он был добрым»: в Москве простились с оператором НТВ Валерием Кожиным
- 18 июн
- Опубликован последний сюжет погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги
Читайте также
42%
-2.01 93.30
-2.09
Нашли ошибку?