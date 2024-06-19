Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Большое содержания сахара в арбузе способно привести к ожирению

Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов

Фото: © CHROMORANGE / Bilderbox

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В ягоде содержится огромное количества сахарозы и фруктозы. Насколько она безвредна для организма?

Арбуз способен привести фигуру в ужасное состояние. Об этом член Национального общества диетологов Юлия Зинченко рассказала aif.ru

Многие считают, что из-за того, что арбуз состоит на большую часть из воды, он абсолютно безвреден и почти не имеет калорий. К сожалению, это далеко не так.

Ягода содержит в себе огромное количество сахарозы и фруктозы, которые способны вызвать инсулинорезистентность. Это состояние неизбежно приводит к ожирению.

Арбуз также провоцирует чувство голода, заставляя есть еще больше. Это происходит из-за того, что глюкозы в крови становится много и она провоцирует выброс инсулина в кровь. Поскольку ягода сама по себе не дает особого насыщения из-за легкости текстуры, то с ней часто перебарщивают, что как раз и приводит к проблемам. За один прием пищи рекомендуется съедать не более 300 граммов арбуза.

В интернете много советов, в которых сказано, что арбуз — прекрасное решение для разгрузочных дней. Юлия Зинченко заверяет, что будет только обратный эффект. Если не заниматься спортом и есть много этой ягоды, то прибавка в весе просто гарантирована.

Следует обратить особое внимание на то, что Центр гигиены и эпидемиологии строго не рекомендует есть арбуз людям, у которых есть следующие диагнозы: сахарный диабет, атеросклероз, диарея, метеоризм, некоторые виды камней в почках, нарушение оттока мочи, колит.

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