Суд отправил под домашний арест двух фигурантов по делу о массовом отравлении

Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о массовом отравлении — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества ООО «Локалкитчен» Елену Машкову. Об этом рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Столичный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю отдела качества ООО „Локалкитчен“ Машковой Елене Алексеевне, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года», — написали в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Владимиру Шину установили такой же срок. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ, то есть «выполнение работ или услуг, которые не отвечают требованиям безопасности».

Также стало известно, что Владимир Шин принуждал повара ООО «Савон-К» Карима Норматова фасовать фасоль с нарушением установленных требований, с целью экономии денежных средств.

Рассмотрение дел прошло в Замоскворецком районном суде Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли.