Фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли
По версии следствия, он намеренно игнорировал санитарные нормы ради экономии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Появились новые подробности громкого дела о массовом заражении ботулизмом. В Москве задержали повара, который работал на производстве консервированной фасоли. Он намерено игнорировал санитарные нормы ради экономии. Такие указания ему якобы дал руководитель Владимир Шин.
Кстати, он вместе с гендиректором компании, занимавшимся распространением готовых блюд, Антоном Лозиным и руководителем отдела качества Еленой Машковой ждет избрания меры пресечения. Обвинение настаивает на аресте.
Все они задержаны по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции. Роспотребнадзор проверил все помещения этих компаний. Изъято более 170 тонн опасной продукции.
Тем временем в больницах сообщают о новых пострадавших. В Москве с подозрением на ботулизм к медикам обратились уже более 200 человек. Еще 24 случая зафиксировано в Подмосковье, 15 — в Казани, 16 — в Нижнем Новгороде.
Среди них немало пациентов в тяжелом состоянии. Их приходится подключать к ИВЛ, ведь самостоятельно дышать они не могут. Это заболевание вызывает бактерия, которая выделяет токсин, поражающий нервную систему. Часто это приводит к параличу мышц. Могут возникать проблемы со зрением, сбои в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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