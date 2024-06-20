Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Славянск-на-Кубани

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 131 0

На месте работают все оперативные и экстренные службы, которые разбирают завалы.

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Славянск-на-Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Славянск-на-Кубани погибла одна женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В последнее месяцы боевики все чаще стали обстреливать российские регионы. Так, в поселке Теткино коптер атаковал легковушку, водитель которой получил осколочные ранения. Его доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также от ударов боевиков пострадали пять домовладений, продовольственный магазин и даже пожарная машина в то самое время, когда службы ликвидировали возгорание в жилом доме после сброса с украинского коптера.

Также обстрелам подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка и село Гордеевка Кореневского района, села Николаево-Дарьино и Горналь, хутор Олешня Суджанского района.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские штурмовики освободили Старомайорское.

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