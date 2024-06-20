«Беседы и наказания»: почему Самойлова постоянно прощает Джигана
Самойлова проводит профилактические беседы с мужем Джиганом для укрепления брака
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Многодетная мать продолжает держаться за супруга. В чем главная причина?
Блогер Оксана Самойлова каждый раз прощает за загулы 38-летнего рэпера Джигана из-за общих детей, приправляя это дополнительными «профилактическими» мерами. Об этом она рассказала во время эфира шоу на федеральном канале.
«Профилактические беседы, наказания и все остальное, конечно же, присутствуют», — призналась Самойлова.
Причем главной причиной для звезды продолжают выступать дети. Блогер уточнила, что это вовсе «не шутка». Причем угроза развода однажды была реальна, но в итоге они пережили этот этап и все наладилось.
Стоит упомянуть, что звезды живут в браке более десяти лет. Джиган и Оксана — многодетные родители. Пара воспитывает четырех детей: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что материнство — тяжелый труд. Потому звезда старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Оксана Самойлова и Джиган справляются с воспитанием четверых детей.
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