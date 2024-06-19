Трудности многодетных: как Джиган и Самойлова справляются с четырьмя детьми

Блогер Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четверых детей. С какими трудностями сталкивается звездная семья, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова и Джиган рассказали о проблемах многодетных родителей. Каково это — воспитывать четверых детей? Зачем Оксана повесила замок на свой гардероб? Какими льготами от государства пользуются знаменитости? Хотят ли супруги еще одного ребенка? И почему старшие дети считают появление нового члена семьи своим главным кошмаром? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы реально еще не готовы к тому, что у нас дети взрослеют. Мы привыкли к маленьким. И это реально для нас сложно… Они растут в обеспеченной семье, в которой много чего могут себе позволить. И, естественно, домработница, повар — это у них с детства, то есть это их норма жизни», — рассказала блогер.

У рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой — три дочери и сын. Супруги ежедневно делятся подробностями своей жизни с подписчиками. Со стороны кажется, что у них все легко и просто. Путешествия, прогулки, шопинг. Сплошной праздник. Но оказывается, это совсем не так. Главе семейства приходится подписывать свою еду в холодильнике. А Оксана была вынуждена поставить замок в собственную гардеробную.

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«Просто замочек на отпечатке пальцев, чтобы в мой гардероб никто не ходил. Я каждый день открываю переписки с учителями, а там скидывают фотки в чат родительский. Смотрю: Ариела то с моей сумкой, то в моих ботинках. Приходит, говорю: „Ариела, пожалуйста, не бери“. Она говорит: „Хорошо, мам, больше не буду“. Следующее утро — то же самое», — поделилась Самойлова.

Старшей дочери Ариеле в этом году исполнится 13. Родители уже в полной мере испытали на себе прелести переходного возраста. Девочка уже не хочет участвовать в семейных фотосессиях. Все больше времени проводит наедине с собой.

«Я даже не знаю вообще, куда ее занесло, честно говоря. Что это такое? Это эмо, готы? Она носит черную одежду, закрывает окна в комнате. Постоянно сидит в комнате. Говорит, что нет, ни к чему не отношусь, просто я так чувствую», — уточнила предприниматель.

В попытках найти свой стиль она почти полностью сбрила брови. Каждый подобный эксперимент — тяжелое испытание для матери.

«Пытаюсь принимать ее позицию, но мне реально это очень тяжело дается, потому что я со своей взрослой позиции понимаю, что фигню она делает», — заявила жена Джигана.

В какой-то момент Оксана Самойлова поняла, что не справляется без помощи специалиста, и записала Ариелу к психологу. Стало немного легче.

«Мы уже созрели до компромисса… Сейчас мы отращиваем брови заново, да. Отращиваем брови, чтобы придать им какую-то адекватную форму. Они будут тонкими, но адекватными. Вот такой компромисс», — рассказала Самойлова.

У младших пока другие заботы. Лея мечтает о сумочке, как у Ариелы, а Майе и Давиду достаточно новых игрушек. Мама с папой стараются покупать наследникам все самое лучшее. Например, на один из праздников подарили им электрокар за 14 миллионов рублей.

«Надо создать такие условия в жизни, чтобы он сам так состоялся, чтобы мог заработать себе такие деньги. Давая такое ребенку, у него нет мотивации дальше двигаться», — высказалась актриса Алика Смехова.

«Человек подрастающий просто потеряет ориентацию в этом мире и ценность своей жизни, и как она ему достается», — уверена певица Катя Лель.

Но Оксана уверяет: их дети вовсе не избалованы. Бывает, конечно, переходят границы. Но она старается пресекать подобное на корню.

«Я-то родилась в бедной семье, в обычной. И когда они начинают так наглеть, меня это ужасно злит. Я их сразу же торможу. И, естественно, они более-менее в порядке, держат себя в руках в этом плане», — заверила блогер.

Самойлова родом из далекой Ухты. Отец ушел из семьи, когда дочь была совсем маленькой. Мать растила ее одна. С финансами было трудно.

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«Самые примитивные игрушки. Выгнали гулять, тебе пендаль дали. Крикнули из окна: „Приходи в десять вечера“. Все. Вот тебе и вся материнская любовь и забота. На этом все закончилось. В школу отправили, накормили, обули и слава богу. Естественно, все это я восполняю уже сейчас со своими детьми», — призналась предприниматель.

Джиган и Оксана — люди обеспеченные. По данным СМИ, на одной только продаже косметики Самойлова за год зарабатывает более миллиарда рублей. Но при этом супруги с радостью пользуются льготами, которые предоставляет многодетным государство.

«У нас есть бесплатная парковка, да. Мы даже все это организовали, получили этот, я не знаю, корочка многодетная. Причем этим занимался Денис. И она у него, даже не знаю, где. Я ее даже не видела ни разу», — рассказала блогер.

В Москве многодетным, кроме бесплатной парковки, полагаются и другие субсидии. Например, компенсация за школьную форму, за оплату городского телефона, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также молоко до достижения ребенком семи лет. В скором времени у пары может появиться еще больше привилегий. Ведь они не собираются останавливаться на достигнутом и хотят снова стать родителями.

«Не много. Одного, наверное, хватит. А то уже и так пять будет. Скорее всего, девочку. Просто у нас Давидик настолько восхитительный, настолько потрясающий. Мне кажется, второй такой не родится. Очень невелика вероятность такого второго замечательного малыша. А девочки у нас как будто уже по-накатанной все классные», — заявила Оксана Самойлова.

Вот только старшие дети такой новости явно не обрадуются. Им вполне хватает друг друга.

«Это их страшный сон. Думают, что если у нас кто-то еще родится, они будут ездить, я не знаю, в багажном отделении самолета, им негде будет спать, нечего будет есть. Нет. У нас очень сильная конкуренция за внимание родителей в семье, именно между девочками, и, конечно же, они не хотят больше никого», — уточнила блогер.

Но Джиган и Оксана уверены: большая семья — это прекрасно. И даже если сначала наследники не обрадуются, то после рождения малыша обязательно его полюбят.