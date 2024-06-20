Представитель делегации ЮАР восхитился инфраструктурой Казани

Ланс Джоэль отметил также красоту города, включая местную ратушу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Представитель делегации Южно-Африканской республики (ЮАР) Ланс Джоэль отметил высокий уровень развития инфраструктуры Казани. Об этом он рассказал 5-tv.ru в преддверии Международного форума городов стран БРИКС+.
Джоэль отметил, что мало знаком с российской культурой и ее народами. Однако сейчас ему удалось узнать чуть ближе нашу страну, в особенности Казань.
Представитель ЮАР также добавил, что увидел всю красоту города, включая ратушу.
«Казань и остальная Россия — это то, за что мы выступаем», — сказал он.
Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС+.
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