Постпреды Евросоюза уже согласовали новый перечень ограничений. Однако, как не раз отмечали российские власти и эксперты, экономика страны стравляется со всеми ударами стран Запада.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет «жестким». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

В четверг, 20 июня, постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщала, что в новый перечень рестрикций войдут как новые меры, так и те, что будут направлены на обход действующих ограничений.

Согласование 14-й пакета санкций поприветствовала Урсула фон дер Ляйен.

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — заявила она.

По информации западных СМИ, Евросоюз намерен расширить санкционные списки по России, добавив в них более 40 физических и юридических лиц. Кроме того, может быть введено ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа. Под санкции могут подпасть и танкеры, перевозящих российскую нефть.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть еще на полгода.