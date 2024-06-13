Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Такие антироссийские санкции действуют с февраля 2023 года.

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть из России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть еще на полгода. Документ, подписанный лидером страны, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, запрет на поставку нефти по потолку цен будет действовать до 31 декабря 2024 года. Указ об ответных мерах был подписан Путиным 1 февраля 2023 года и несколько раз продлевался.

На такой шаг Россия пошла после того, как страны G7 и Евросоюза запретили импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги по определенной цене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть.

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Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть из России

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