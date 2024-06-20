«Все на одну букву»: Хилькевич решила поменять имя пятилетней дочке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 113 0

Анна Хилькевич хочет сменить имя своей пятилетней дочери Марии на Анна-Мария

«Все на одну букву»: Хилькевич решила поменять имя пятилетней дочке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Актриса уже заполнила для этого все необходимы документы. Как теперь будут звать девочку?

Актриса Анна Хилькевич собирается поменять имя своей пятилетней дочери Марии. По словам звезды сериала «Универ», девочку теперь будут звать Анна-Мария.

Хилькевич рассказала в личном блоге, что уже заполнила все соответствующие документы в органах опеки.

«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву «А“», — аргументировала свое решение Хилькевич.

Более того, сейчас беременная звезда уже начинает размышлять об имени уже для своего будущего ребенка, которое также будет начинаться на букву «А».

Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова. Совсем скоро у пары родится третья девочка

Ранее 5-tv.ru писал, как беременная Анна Хилькевич жестко разыграла Анатолия Цоя.

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