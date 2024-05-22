Популярная актриса ждет третьего ребенка.

Звезда сериала «Универ» актриса Анна Хилькевич шокировала певца и шоумена Анатолия Цоя. Как сообщает издание 7Дней.ru, прямо во время съемок одной из программ у беременной знаменитости «начались схватки». Исполнитель не на шутку перепугался и сразу же бросился на помощь актрисе. И тут его ждал еще один сюрприз — это оказался розыгрыш.

«Я реально испугался! У меня в голове сейчас промелькнуло: „Что, я стану папой?“ Я подумал, что прямо сейчас буду принимать роды — в прямом эфире на федеральном канале. А потом возьму ребенка… Это хороший пранк, я поверил», — выдохнул Цой.

Анна Хилькевич лишь рассмеялась: пранк удался. Актриса и ее муж Артур Мартиросян воспитывают дочерей Арианну и Марию. Она надеется, что девочки помогут ей с воспитанием брата или сестренки, который скоро появится на свет. Кстати, буквально на днях пара узнает пол будущего малыша на гендер-пати.

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