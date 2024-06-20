На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 28 0

Ранее потомственный колдун был осужден на три года за мошенничество.

На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию

Фото: ВКонтакте / Максим Левин / maximlevin999

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На победителя 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию. Источник заявил 5-tv.ru, что менеджер из Высшей школы экономики обратилась за помощью к именитому экстрасенсу и в итоге потеряла более 13 тысяч рублей.

Со слов женщины, известно, что она нашла в Telegram страницу Максима Левина, который, как ей рассказали знакомые, может провести так называемую экстракционную диагностику. После переговоров экстрасенс попросил оплату за свои услуги — чуть больше 13 тысяч рублей.

Женщина деньги перевела и начала задавать соответствующие вопросы, на которые потомственный колдун не смог дать внятных ответов. После этого экстрасенс предложил клиентке общение по видеосвязи, но уже за 18 тысяч рублей. Тут женщина посчитала, что ее хотят обмануть. Она прекратила общение и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Известно, что Максим Левин давно связан с криминалом. После выигранной «Битвы экстрасенсов» в 2021 году он был осужден на три года за мошенничество. Отсидев срок в тюрьме, Левин не растерялся и вновь отправился попробовать свои силы в шоу, причем ошел до финала, хотя многие поклонники проекта и просили выгнать преступника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в деле о смерти Мэттью Перри появился шокирующий поворот.

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