Все-таки убили? В деле о смерти Мэттью Перри появился шокирующий поворот

Кончину актера из «Друзей» расследуют около года. И, кажется, развязка уже близка.

Смерти знаменитостей часто обрастают самыми различными слухами и сплетнями — поклонники порой не могут поверить, что их кумир скоропостижно покинул этот мир, а потому начинают приписывать вину таинственным злоумышленникам. Однако иногда уход звезды из жизни действительно взывает ряд вполне логичных вопросов, волнующих не только фанатов, но и общественность. Что, если любимца миллионов и вправду убили? Как тогда быть простым гражданам, если даже знаменитости не могут укрыться от преступников?

Так, до сих пор до конца не ясны обстоятельства смерти популярного американского актера Мэттью Перри, который был обнаружен мертвым в джакузи собственного дома в конце октября прошлого года. Сейчас расследование загадочной смерти получило новый оборот — полиция, наконец, задержала подозреваемого.

Весельчак лишь на экране

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Мэттью Перри — знаменитый артист, прославившийся благодаря роли Чендлера Бинга в культовом американском ситком-сериале «Друзья» с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. Съемки проекта продолжались более десяти лет и принесли актеру известность не только в США, но и по всему миру. Он действительно завоевал сердца миллионов, а некоторая часть женской половины аудитории стала смотреть шоу как раз ради персонажа Перри.

Только вот ни для кого не будет секретом, что слава порой может творить с людьми страшное — со временем Мэттью обзавелся вредными привычками и очень быстро пристрастился к запрещенным веществам. Наркотиками Перри не ограничивался: он стал заложником обезболивающих и успокоительных препаратов.

Пусть актер и играл жизнерадостного весельчака Чендлера Бинга, в жизни его образ был намного темнее. И к «помощи» смертельных лекарств он обратился, безусловно, не просто так. Артист пытался спастись от тревожных мыслей, от страха потерять известность и разрушить отношения с актрисой Джулией Робертс (с которой, к несчастью, все же расстался).

Мэттью Перри понимал, что с ним происходит ужасное, поэтому тратил огромные деньги на реабилитационные курсы, с которых правда очень часто сбегал. Полностью «отрезвила» актера близость смерти — из-за чрезмерного употребления опиоидов у него произошел разрыв толстой кишки.

Он провел в коме две недели, а потом еще пять месяцев лежал в больнице и долго жил с калоприемником. После восстановления, по собственным словам, он оставался чист и следил за здоровьем.

Таинственная смерть

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Именно поэтому получить известие об уходе актера из жизни для многих было так странно и неожиданно — после продолжительных и многочисленных зависимостей он тщательно следил за своим состоянием и больше не употреблял, поэтому вещества никак не должны были стать причиной его смерти. Однако вышло почему-то именно так.

Сейчас в СМИ «гуляет» несколько версий смерти артиста. Согласно одной из них, Мэттью изначально потеряли друзья и родственники. Около недели актер не отвечал на сообщения и телефонные звонки, а также не выходил из дома. Поэтому близкие Перри решили проверить его. К сожалению, помочь знаменитости было уже нельзя — все это время бездыханное тело лежало в джакузи.

По второй версии, утром рокового дня — 28 октября — 54-летний актер отправился поиграть в пиклбол. По возвращении домой он отправил своего личного помощника по делам, а сам решил принять ванну. Когда ассистент вернулся, Мэттью уже был мертв. Тут эксперты предполагают, что физическая активность и чересчур горячая вода могли привести к остановке сердца, что и стало предварительной причиной смерти.

Однако спустя некоторое время медицинская экспертиза показала, что в организме артиста находилась существенная доза кетамина — специального раствора для анестезии. Количество препарата было сравнимо с настоящим наркозом, применяемым в больнице. Якобы вещество и убило артиста.

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного наркосодержащего препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», — цитировала слова полицейских газета Los Angeles Times.

Загадочный свидетель и шокирующие подробности

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И все было бы очень просто, если не несколько загадочных обстоятельств. Во-первых, наличие непонятного «свидетеля», который пожелал остаться анонимным, и до сих пор не раскрыл свою личность.

Согласно обнародованной версии полиции, о предполагаемой гибели Перри экстренным службам сообщил неизвестный. В день смерти знаменитости, около 16 часов дня, неизвестный позвонил правоохранителям из дома Перри с видом на Тихий океан и сообщил, что тот не дышит. Личность звонившего не установлена и сейчас. Именно этот человек «вытащил» голову актера из-под воды.

Сейчас делом занимается офис коронера — следователя по делам, в которых смерть, возможно, имела насильственный характер и требует специального расследования. На теле артиста не обнаружено следов борьбы, однако можно предполагать, что Мэттью могли обманом заставить принять кетамин. Сам он уже долгое время не употреблял запрещенных веществ.

Стоит отметить, на месте преступления рядом с Перри никаких лекарств или наркотиков найдено не было. В доме знаменитости были рецептурные антидепрессанты и успокоительные, однако запрещенных веществ следователи также не обнаружили.

Первая подозреваемая

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И вот, наконец, спустя больше полугода после кончины артиста правоохранительные органы задержали первого человека, который мог быть причастен к смерти Мэттью Перри. Этим человеком оказалась знаменитость, так же как и таинственный свидетель, скрывший свою личность.

С загадочной персоной, пишет In Touch Weekly, артист познакомился в реабилитационном центре. Достаточно быстро и совершенно неожиданно между звездами зародилась дружба и довольно близкие отношения. По предположению следствия, за полторы недели до смерти Мэттью делали капельницы, к которым и может быть причастна его знакомая.

Женщина охотно пошла на сотрудничество с полицией, но сама же уверяет, что никогда бы не навредила близкому человеку. Ее допрашивали уже несколько раз, однако теперь у правоохранителей появился ордер на обыск в ее доме. Конфискован телефон знаменитости и ее ноутбук. Известно, что она наняла адвокатов и до последнего планирует хранить молчание.

«Уверяет, что никогда бы не навредила человеку, которого считала другом, даже просто позволив ему вернуться к злоупотреблению наркотиками», — обратился инсайдер к изданию In Touch Weekly.

Кроме того, накануне появилась информация, что-то количество кетамина, которое было обнаружено в организме звезды, не могло привести к летальному исходу.

Так, выходит, что очевидная на первый взгляд кончина известнейшего актера до сих пор не раскрыта до конца. Возможно, кто-то решил позариться на 120-миллионное состояние артиста. После ухода из жизни огромная сумма досталась его бывшей возлюбленной, а почти все свои деньги Мэттью Перри незадолго до смерти поместил в трастовый фонд, распорядителями которого стали его друзья Лиза Фергюсон и Робин Рузан.

Память об актере

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Коллеги артиста вполне заслуженно назвали его «частью американской культуры», а его неожиданную смерть — огромной потерей не только для фанатов.

«Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьей, близкими и всеми его поклонниками», — был опубликован пост в официальном аккаунте «Друзей» в социальной сети.

Кортни Кокс и вовсе продолжает чувствовать «присутствие» почившего товарища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые детали расследования смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри.