Скрывает пластику? Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака

Очередную теорию заговора обсуждают в Сети.

Болеющую раком Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни, а также обвинили в попытке скрыть лечением пластическую операцию, сообщает издание News.com.au.

Все дело в том, что недавно принцесса Уэльская появилась на параде Trooping the Colour, и выглядела она вполне здоровой. Ее диагноз выдавала лишь усталость в глазах. У жены принца Уильяма особо внимательные не заметили явных признаков выпадения волос или ухудшения состояния кожи.

Так появилась очередная теория, которая предполагает, что Кэтрин скрывалась только потому, что хотела скрыть пластическую операцию по подтяжке лица. Однако принцесса после своего публичного выхода заявляла, что просто стала чувствовать себя лучше.

«У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена в лечении», — говорила Кейт.

Несколькими днями ранее семья Уэльских в полном составе традиционно выбралась на ежегодный королевский кавалерийский парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выход в свет больной раком Кейт Миддлтон ухудшил ее состояние.