Тяжело перенесла: выход в свет больной раком Кейт Миддлтон ухудшил ее состояние

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 146 0

Кейт Миддлтон стало хуже после очередного появления на публике

Тяжело перенесла: выход в свет больной раком Кейт Миддлтон ухудшил ее состояние

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Подготовка к торжеству и длительная активность изрядно вымотали принцессу Уэльскую.

Кейт Миддлтон не легко далось первое появление на публике после продолжительного лечения от онкологии. Об этом королевский эксперт Кэти Николл рассказала Page Six

Принцесса Уэльская побывала на параде Trooping the Color. Она выглядела весьма бодрой и была, как всегда, шикарно одета. Однако, несмотря на то, что Миддлтон много улыбалась и выглядела бодро, после длительной подготовки и активного дня ей стало хуже.

Эксперт заявила, что у Кейт уйдет некоторое время на восстановление сил и ждать ее в ближайшее время в публичном пространстве вновь не стоит.

«Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как начала лечение», — отметила Кэти Николл.

Сама Миддлтон рассказывала, что у больных раком есть хорошие дни и плохие. С этим ничего не поделать, но она старается сохранять оптимизм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Луи развеселил Кейт Миддлтон на торжественном параде.

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