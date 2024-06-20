На форуме городов БРИКС+ поделятся передовым опытом благоустройства территорий

Казань не зря выбрали местом проведения мероприятия, поскольку город богат красивыми памятниками.

Казань очень богата красивыми скульптурами и памятниками. Именно в столице Татарстана 21 июня пройдет форум городов стран БРИКС+. Как считает белорусский скульптор Максим Петруль, этот город не зря выбрали местом проведения мероприятия, поскольку его участники смогут поделиться опытом благоустройства населенных пунктов.

По мнению скульптора, город развивается в культурно-историческом смысле, если в нем устанавливать произведения авторов с хорошим опытом.

«Доминантным в этом значении становится авторское художественное произведение, имеющее интересную судьбу и историю», — рассказал Петруль в беседе с 5-tv.ru.

Петруль верит, что если интегрировать авторские художественные произведения в городскую среду, то она преображается.

«Город — это не только улицы и здания, это и люди», — подчеркнул он.

В Международном форуме городов стран БРИКС+ примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал мэр Ессентуков об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+ в Казани