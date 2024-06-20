«Полезная встреча»: мэр Ессентуков об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+ в Казани
Мэр Ессентуков: России есть что предложить другим странам в рамках форума БРИКС
Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам градоначальника, западным странам не удается сдерживать развитие отношений России с другими государствами.
Ожиданиями от Международного форума городов стран БРИКС+ поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru мэр Ессентуков Владимир Крутников.
Попытки западных стран поставить Россию в жесткие рамки не увенчались успехом. Как отметил градоначальник, все «адекватные страны понимают, что необходимо сближение». Так, например, Ессентуки намерены заключить побратимский договор с индийским городом Триссур.
Крутников также отметил важность обмена культурой для укрепления сотрудничества между городами.
«Надеюсь, что будет очень интересная, познавательная и полезная встреча для обоих муниципалитетов, и мы заключим там как раз официальный договор о сотрудничестве», — поделился градоначальник.
Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии.
- 20 июн
- Благоустройство парков Уфы провели в преддверии празднования 450-летия города
- 20 июн
- Форум городов стран БРИКС+ в Казани: что нужно о нем знать
- 20 июн
- На форуме городов БРИКС+ поделятся передовым опытом благоустройства территорий
- 20 июн
- Делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии
- 20 июн
- Участники форума городов БРИКС+ покажут уникальную продукцию своих стран
- 20 июн
- Представитель делегации ЮАР восхитился инфраструктурой Казани
- 20 июн
- «Осуществляем экстрадицию»: директор Службы уголовного преследования ЮАР Батойи о юридической системе
- 19 июн
- «Выявить все инциденты»: как за благоустройством Казани следит Искусственный Интеллект
- 19 июн
- В Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС
- 19 июн
- Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС+
Читайте также
94%
2.79 91.45
2.36
Нашли ошибку?