Новый завод по производству лекарств запустили в Петербурге

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 81 0

Власти города поддерживают необходимые для инвесторов условия.

Новый завод по производству лекарств запустили в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Новый завод по производству лекарств запустили в Санкт-Петербурге. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что Северная столица является лидером фармацевтической отрасти в России.

«Одна из самых последних разработок — препарат от болезни Бехтерева. Первая партия уже произведена тоже в городе на Неве. Правительство города активно это все поддерживает. Вклад для страны колоссален — его нельзя не заметить», — заявил Михаил Мурашко.

По словам министра, в Санкт-Петербурге есть 22 производителя лекарств, лаборатория по контролю качества и научно-образовательные организации, где подготавливают специалистов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге всего за три года открыли 14 фармацевтических заводов. По мнению Михаила Мурашко, власти города поддерживают соответствующие условия для инвесторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса «московский врач».

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