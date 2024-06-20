Негуманно: Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Президент России пообщался с российскими журналистами в рамках официального визита во Вьетнам.

Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 20 июня, во время брифинга с журналистами в рамках делового визита во Вьетнам.

По словам Путина, некоторые меры, которые весь мир наблюдает в отношении Северной Кореи, со стороны выглядят «очень странно». Сравнить происходящее президент России поспешил с блокадой Ленинграда.

«Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал он во время пресс-подхода к журналистам российских СМИ.

Отдельно глава государства напомнил, что в период, когда ленинградцы вынуждены были противостоять внешнему врагу и бороться за выживание, его семья потеряла одного из самых близких людей. Память об этом событии помогает Путину принимать правильные и политические взвешенные решения.

«У меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел там и умер», — подчеркнул Путин.

Визит Владимира Путина во Вьетнам стал настоящим событием для политики страны. Местные порталы, газеты и каналы буквально взрывались известиями о деловых переговорах первого лица государства РФ с азиатскими партнерами. Для полуостровного государства переговоры с Россией должны стать ключевым этапом в развитии экономики. Вьетнам видит в России стратегического партнера в энергетике и обороне и не собирается следовать западным указаниям.

Ранее 5-tv.ru писал, как Запад отреагировал на визит Владимира Путина во Вьетнам.