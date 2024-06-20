Оказались в тупике: реакция Запада на визит Путина во Вьетнам

Иностранные издания делают неутешительные для их властей выводы.

Визит российского лидера во Вьетнам — в заголовках крупнейших мировых СМИ. Британская Sky News со ссылкой на западных аналитиков пишет, что Россию изолировать не получится, Москва успешно развивает партнерство в Азии. И это наглядно демонстрируют переговоры в Ханое, а также ранее — в Пхеньяне.

А агентство Bloomberg отмечает, что Вьетнам проигнорировал мнение США касательно государственного визита Владимира Путина. Американское посольство выступало резко против, но слушать его никто не стал.

Вьетнам видит в России стратегического партнера в энергетике и обороне и не собирается следовать западным указаниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как СМИ Запада отреагировали на визит президента России Владимира Путина в Корею. Практически все решили в очередной раз демонизировать РФ и КНДР и на первый план вынесли военную составляющую.