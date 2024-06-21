Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц, работавший с Эльдаром Рязановым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Сердце мужчины остановилось на 71-м году жизни.

Умер кинопродюсер и режиссер Леонид Биц, работавший с Эльдаром Рязановым

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Скончался кинопродюсер и режиссер Леонид Биц, работавший с кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Его сердце остановилось на 71-м году жизни. Печальное известие сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

«Леонид Биц был одним из ведущих специалистов отечественного кинопроизводства. Коллеги-кинематографисты запомнят его как профессионала, обладавшего яркими организаторскими способностями и огромным многолетним опытом работы в кино», — написали в организации.

Леонид Биц родился 13 апреля 1954 года. В 30 лет он окончил экономический факультет ВГИК. Однако работать в кинематографе стал с 17 лет. На киностудии «Мосфильм» он был помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. В качестве продюсера ему удалось поработать вместе с легендарным Эльдаром Рязановым — над фильмами «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Ключ от спальни».

Он также сотрудничал и с другими режиссерами: Владимиром Грамматиковым, Александром Пороховщиковым, Валерием Фокиным, Сергеем Тарасовым.

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