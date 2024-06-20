Умер американский актер Дональд Сазерленд

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

О смерти артиста сообщил его сын.

Умер американский актер Дональд Сазерленд

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravdag90

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Умер американский актер Дональд Сазерленд. Об этом в соцсетях заявил его сын Кифер Сазерленд.

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — написал он.

На данный момент точная причина смерти не известна. Актеру было 88 лет.

Дональд Сазерленд был лауреатом почетных кинопремий, включая «Золотой глобус», «Эмми» и «Оскар». Одними из самыми известными его работами стали картины «Военно-полевой госпиталь», «Вторжение похитителей тел», «Тюряга» и другие. Он также сыграл президента Сноу в серии блокбастеров «Голодные игры».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер модельер Егор Зайцев, сын Вячеслава Зайцева.

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