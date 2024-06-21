В Таджикистане запретили носить «чуждую» для культуры одежду
В Таджикистане запретили носить хиджаб
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Schulze
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Это сделано для «защиты исконных ценностей» нации.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон «О торжествах и церемониях», в рамках которого запрещается носить «чуждую» для культуры одежду. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как сообщается, запрет принят для защиты населения от суеверий и фанатизма.
Речь по большей части идет о хиджабе, за ношение которого в Таджикистане теперь может грозить штраф. Как отметило издание Asia-Plus, закон отражает стремление правительства Таджикистане контролировать проявления чрезмерной религиозности в общественных местах.
В наши дни запрет на ношение хиджаба в школах и госучреждениях также действует в Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане и Азербайджане. В Европе ношению традиционной одежды препятствуют во Франции, Бельгии и Дании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Иране умерла девушка, впавшая в кому после конфликта из-за хиджаба.
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