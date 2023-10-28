В Иране умерла девушка, впавшая в кому после конфликта из-за хиджаба

В Иране скончалась 16-летняя студентка Армита Гераванд, впавшая в кому после того, как ее, предположительно, задержали в метро Тегерана из-за нарушения правил ношения хиджаба. Об этом сообщает агентство Fars News.

Уточняется, что девушка, потерявшая сознание в метро, ​​скончалась через 26 дней, несмотря на усилия врачей.

Инцидент с Гераванд произошел в начале октября. Студентка ехала на учебу в метро, «потеряла равновесие и получила тяжелую травму из-за удара головой». Причиной происшествия, отмечается в публикации, ряд «антииранских СМИ» назвал конфликт девушки с некими людьми в метро из-за хиджаба.

При этом друзья студентки, ставшие свидетелями инцидента, утверждают, что их подруга не участвовала ни в каком конфликте. На это указывают и записи с камер наблюдения в метро. В статье подчеркивается, что на опубликованных дирекцией метрополитена кадрах четко видно, что Гераванд во время всего пути ни с кем не вступала в конфликты.

Также сообщается, что видеозаписи из метро изучили родители погибшей девушки. Они лично убедились, что их дочь ни с кем не имела контактов в метро.

С апреля метрополитен Тегерана не допускает женщин с открытым лицом в метро. Тогда же иранское правительство заявило об установке уличных камер наблюдения для фиксации женщин, не соблюдающих дресс-код. Нарушительницам грозят штрафы и устные «предупреждения о последствиях» от полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Швейцарии по требованию жителей запретили ношение паранджи и никаба — по улицам европейской страны теперь можно ходить только с открытым лицом.