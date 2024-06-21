На форуме городов стран БРИКС+ Узбекистан продемонстрирует шелковые изделия

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Для изготовления этой продукции в республике ежегодно сажают 500-600 тысяч тутовых деревьев.

На форуме городов стран БРИКС+ Узбекистан продемонстрирует шелковые изделия

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Tödt

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Тема:
БРИКС

На Международном форуме городов стран БРИКС+, который пройдет в Казани 21 июня, Узбекистан представит свою уникальную продукцию — шелковые изделия. Там покажут одеяла, ковры ручной работы, подушки и постельное белье.

«Каждый год сажаем 500–600 тысяч тутовых деревьев, и этим мы ежегодно откармливаем шесть тысяч коробок тутовых шелкопрядов. Получаем ежегодно сырого кокона около 300–400 тонн», — заявила учредитель и генеральный директор компании «Кумыш Тола» Марьям Ниязова.

В будущем же все эти изделия узбекского производства планируют продавать на российском рынке.

К слову, в форуме городов стран БРИКС+ примут участие около 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны мира. Самые большие делегации пришлют Китай, Казахстан, Иран, Индия, Бразилия, ЮАР. В списке самых далеко расположенных стран-участниц — Эфиопия, Индонезия, Мексика и другие. Среди стран постсоветского пространства будут представлены Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Азербайджан.

На форуме обсудят создание Ассоциации городов и муниципалитетов. Организация будет содействовать партнерскому развитию городов в следующих направлениях: экономическом, социальном, культурном. В рамках форума пройдет учредительное собрание Ассоциации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Казани готовились к БРИКС+.

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