«Я учусь не бояться разлук тишины»: Алсу выпустит песню о разводе
Певица Алсу собирается выпустить новую песню, в которой расскажет о разводе
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Певица впервые решила высказаться о расставании с Яном Абрамовым.
Певица Алсу собирается выпустить песню о разводе с мужем, в которой расскажет о своих чувствах. Отрывком она поделилась в своем личном блоге.
В клипе артистка держит в руках фотографию и разрывает ее пополам, пока на фоне звучит грустный голос, а сами строки намекают о состоянии Алсу: «Я учусь не бояться разлук тишины».
Поклонники оказались в восторге от новой композиции. Они были рады, что певица решила таким образом высказаться о трудном периоде в своей жизни.
«Красивая, свободная женщина, да еще и в 40 лет жизнь только начинается»;
«Как же достойно она держится! Сильная девушка»;
«Он тебя не достоин», — пишут фанаты.
Решение о разводе Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым появилось 27 мая. Супруги были в браке почти 20 лет. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как Ян Абрамов и Алсу будут делиться имущество.
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