Речь о миллиардах: обеднеют или разбогатеют Алсу и Нюша после развода

Сразу два громких расставания потрясли шоу-бизнес за последние недели. Почему звезды разводятся после многих лет отношений, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака. Как супруги будут делить многомиллионное имущество? Правда, что заслуженная артистка РФ долгие годы терпела измены? И почему многие уверены, что по этой же причине Нюша разошлась с Игорем Сивовым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все должно быть в меру. Во всем должна быть гармония. Ничто не должно быть в ущерб чему-то. Для меня, конечно, на первом месте всегда семья», — заявила Алсу.

Еще недавно певица рассказывала в социальных сетях, что Ян Абрамов дарит ей цветы и устраивает сюрпризы. Внезапно сказка закончилась. Артистка неожиданно подала заявление на развод. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуда.

«Если вам одной лучше, чем в мучительном браке, о чем тогда печалиться? Что переживать-то? Надо шагать смело в новую жизнь, и все», — высказалась певица Валерия.

«Жизнь наша — непредсказуемая штука абсолютно. Все бывает. Бывает, любовь проходит. Бывает, чувства исчезают куда-то в никуда», — подчеркнула певица Катя Лель.

Со стороны их союз казался идеальным. Ян и Алсу прожили вместе 18 лет, воспитывали троих детей. Певице, в отличие от многих коллег, не нужно было ездить на гастроли, чтобы заработать денег. Семья жила на широкую ногу: недвижимость по всему миру, дорогие авто, брендовые вещи. Но что стояло за красивой картинкой? В СМИ пишут: звезда устала терпеть неверность мужа.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а несколько лет назад. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины не могли устоять», — поведал источник, близкий к окружению пары.

«Я считаю, что все это должно быть в жизни: влюбленность и разбитое сердечко тоже. Это жизнь», — призналась артистка.

Поклонники уверены: из-за измен разводится с мужем и певица Нюша. Одновременно с Алсу она подала иск о расторжении брака с Игорем Сивовым, с которым прожила последние семь лет.

«Наверное, я подошла к тому периоду, когда была готова еще больше как-то посмотреть на себя с той стороны, с которой еще ни разу не наблюдала», — объяснила Нюша.

«К этому разводу готовились. Мы все видим то, что иски поданы именно в мировой суд. Наверняка уже не было совместного проживания в этих семьях», — предположил светский журналист Олег Цуриков.

Абрамову приписывали романы с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой, а также Викторией Лопыревой. Но сами девушки связь с бизнесменом отрицали.

«Да, есть такая информация. Никто свечку не держал. Но я считаю, что-либо это накопительный эффект, либо сам муж уже решил, что пора завершать эти отношения. Оставил хорошее, извините, приданое своей семье, своим детям, своей бывшей супруге и уходит в новую семью», — выразил свое мнение журналист Цуриков.

А два года назад пережила измену и певица Нюша, когда была беременна вторым ребенком. В адюльтере Сивов обвинил артистку. Якобы она потеряла былую привлекательность. Несмотря на предательство, певица не стала рушить брак. Она, как и Алсу, поставила карьеру на паузу и сосредоточилась на семье.

«Где надо — уступить. Где надо — промолчать. Иногда промолчать, а потом сделать по-своему. В этом тоже есть какая-то мудрость. Особенно, если мужчина тоже с сильным характером. Главное, не идти с ним лоб в лоб, потому что это ни к чему хорошему не приведет», — высказывалась Алсу.

«Тянет именно налаживать семейный быт, уют дома, воспитание детей, создание комфорта домашнего», — признавалась Нюша.

Пока артистки занимались детьми, их супруги зарабатывали деньги. Ян Абрамов успешно развивал свой бизнес, а вот бывший казанский чиновник Игорь Сивов стал активно продвигать психологические курсы. Он запустил марафоны по мотивации и энергодыханию. А Нюшу привлекал для рекламы своих продуктов.

«Я для себя почерпнула очень много полезного. И многие мои желания сразу же моментально сбылись», — заявила она.

«Чем пленил ее парень из глубинки с предыдущей семьей, которая тоже распалась и не стала удачным союзом, никто, кроме нее, не знает. После того, как он вступил в брак со звездой, со звездой популярной, у него поднялись охваты, у него поднялись подписчики, поднялась его медийность», — уточнил светский журналист Никита Мартынов.

Нюша уверяла: предательство мужа только сплотило их семью. Алсу смеялась над слухами об изменах супруга. Однако вскоре СМИ сообщили, якобы Абрамов снял шикарную яхту для одной из любовниц. А Игоря Сивова застукали целующимся с брюнеткой на концерте в Дубае.

«Они даже в какой-то момент согласились на свободные отношения, будучи в браке. Это ничем не скрепило его, а только усилило их разлад и негативное отношение друг к другу. И брак распался окончательно», — рассказал журналист Мартынов.

Певицы до последнего скрывали, что их многолетние союзы разрушены. Но обе удалили все совместные фото с мужьями из своих блогов. При этом Нюша кардинально сменила имидж. Образы артистки на красных дорожках стали откровеннее.

«Посмотрите, я пришла на прекрасное мероприятие. Все такая нарядная», — заявила Нюша.

Алсу и Яна Абрамова ждет раздел совместно нажитого имущества. По информации СМИ, на кону элитная квартира в Москве, дом на Рублевке общей площадью более 1000 квадратов, а также недвижимость в Лондоне и поместье в Крыму. Абрамов также рискует остаться и без половины своего бизнеса.

«Здесь речь идет не о миллионах, а о миллиардах рублей. Если это юридическое лицо, через которое осуществляется бизнес, было оформлено в собственность Яна до заключения брака, то это его личное имущество. Если же было оформлено в период брака, Алсу либо сможет получить часть акций, либо сможет получить компенсацию рыночной стоимости этих акций», — объяснила адвокат Надежда Швырева.

Нюша и Сивов заверили, что не собираются судиться за детей и общее имущество. Между ними был заключен брачный договор. При этом наследники пока проживают в Дубае с отцом и, в отличие от взрослых дочерей и 8-летнего сына Алсу, еще не знают, что родители расстались.