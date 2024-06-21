Вице-президент Венесуэлы Родригес: страна находится на пороге вступления в БРИКС
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Стать членом блока Каракас рассчитывает уже в 2024 году.
Венесуэла готовится к вступлению в БРИКС. Об этом официально заявила вице-президент республики Делси Родригес.
«Наступил переломный момент в создании нового мирового порядка. И мы хотим, чтобы Венесуэла стала частью новой геополитической реальности», — сказала она.
Родригес добавила, что ее стране есть что предложить БРИКС: только запасов нефти у нее хватит примерно на 300 лет. Кроме того, в Венесуэле богатые месторождения угля, золота, алмазов и железной руды.
Все эти ресурсы крайне привлекательны для Запада, однако Венесуэла намерена ему противостоять, заявила Родригес. Присоединиться к БРИКС в Каракасе рассчитывают уже в текущем году.
В середине июня о намерении вступить в БРИКС объявил Таиланд. Соответствующее письмо глава МИД страны Марит Сангиампхонг вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Каждая страна-член объединения приветствовала решение Бангкока.
До этого в январе к блоку полноправно присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о создании по инициативе России Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
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