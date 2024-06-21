Стать членом блока Каракас рассчитывает уже в 2024 году.

Венесуэла готовится к вступлению в БРИКС. Об этом официально заявила вице-президент республики Делси Родригес.

«Наступил переломный момент в создании нового мирового порядка. И мы хотим, чтобы Венесуэла стала частью новой геополитической реальности», — сказала она.

Родригес добавила, что ее стране есть что предложить БРИКС: только запасов нефти у нее хватит примерно на 300 лет. Кроме того, в Венесуэле богатые месторождения угля, золота, алмазов и железной руды.

Все эти ресурсы крайне привлекательны для Запада, однако Венесуэла намерена ему противостоять, заявила Родригес. Присоединиться к БРИКС в Каракасе рассчитывают уже в текущем году.

В середине июня о намерении вступить в БРИКС объявил Таиланд. Соответствующее письмо глава МИД страны Марит Сангиампхонг вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Каждая страна-член объединения приветствовала решение Бангкока.

До этого в январе к блоку полноправно присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании по инициативе России Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.