В Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе здорового питания
Мухамедшина: опыт Казани в развитии школьного питания интересен за рубежом
Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru
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И как в столице Татарстана следят за школьным питанием?
В Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе «Здоровое питание — детям» и поделились опытом в работе.
Об уникальном опыте в развитии школьного питания в столице Татарстана в беседе с «Известиями» рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания» Рима Мухамедшина и замгендиректора по коммерции Дмитрий Зуев.
Мухамедшина напомнила, что городская программа «Здоровое питание — детям» стартовала почти 20 лет назад — в 2006 году. Идея была предложена мэром Казани Ильсуром Раисовичем Метшиным. Она отметила, что уникальный опыт в сфере школьного питания оказался интересен не только другим городам России, но и даже — за рубежом.
Замгендиректора по коммерции Дмитрий Зуев раскрыл, что запасов на складах Казани хватит, чтобы обеспечить школьников и воспитанников детских садов бесперебойным питанием на две недели.
«Соответственно, 40 тысяч тонн продукции ежегодно мы принимаем и перерабатываем», — сказал Зуев.
Он подчеркнул, что вся поступающая продукция перед отправкой в учебные учреждения проверяется в лаборатории. Зуев также указал, что 99% всей имеющейся продукции берется у российских поставщиков.
Форум проходит 21 июня, в нем участвует 200 делегаций из порядка 20 стран, включая Китай, Турцию, Иран, Индию, Бразилию, ЮАР, Чили и другие государства. Все они намерены делиться опытом друг с другом и искать эффективные пути для решения общих проблем.
Ранее 5-tv.ru писал, что делегат от Бразилии назвал БРИКС+ — будущем человечества.
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