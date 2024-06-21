В Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе здорового питания

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 35 0

Мухамедшина: опыт Казани в развитии школьного питания интересен за рубежом

Фото, видео: РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

И как в столице Татарстана следят за школьным питанием?

В Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе «Здоровое питание — детям» и поделились опытом в работе.

Об уникальном опыте в развитии школьного питания в столице Татарстана в беседе с «Известиями» рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания» Рима Мухамедшина и замгендиректора по коммерции Дмитрий Зуев.

Мухамедшина напомнила, что городская программа «Здоровое питание — детям» стартовала почти 20 лет назад — в 2006 году. Идея была предложена мэром Казани Ильсуром Раисовичем Метшиным. Она отметила, что уникальный опыт в сфере школьного питания оказался интересен не только другим городам России, но и даже — за рубежом.

Замгендиректора по коммерции Дмитрий Зуев раскрыл, что запасов на складах Казани хватит, чтобы обеспечить школьников и воспитанников детских садов бесперебойным питанием на две недели.

«Соответственно, 40 тысяч тонн продукции ежегодно мы принимаем и перерабатываем», — сказал Зуев.

Он подчеркнул, что вся поступающая продукция перед отправкой в учебные учреждения проверяется в лаборатории. Зуев также указал, что 99% всей имеющейся продукции берется у российских поставщиков.

Форум проходит 21 июня, в нем участвует 200 делегаций из порядка 20 стран, включая Китай, Турцию, Иран, Индию, Бразилию, ЮАР, Чили и другие государства. Все они намерены делиться опытом друг с другом и искать эффективные пути для решения общих проблем.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегат от Бразилии назвал БРИКС+ — будущем человечества.

Тема:
БРИКС
21 июн
Делегат от Бразилии назвал БРИКС+ будущим мира
21 июн
«БРИКС — это путь вперед»: какие новые возможности объединение дает странам
21 июн
Венесуэла готовится к вступлению в БРИКС
21 июн
По инициативе РФ создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+
21 июн
В Казани подписали соглашения о побратимстве в рамках форума городов стран БРИКС+
21 июн
Спорт как искусство: более ста гимнасток борются за медали на Играх БРИКС
21 июн
На форуме городов стран БРИКС+ представят разработки для переработки отходов
21 июн
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
21 июн
На форуме городов стран БРИКС+ Узбекистан продемонстрирует шелковые изделия
21 июн
Новые разработки: в Петербурге проходит Международный форум по ядерной медицине
+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака