Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон

Судьбой принцессы Уэльской обеспокоены люди по всему миру.

Конспирологи практически каждый день представляют общественности новые версии о состоянии принцессы Уэльской — Кейт Миддлтон. И одна безумнее другой. Самые интересные — в материале 5-tv.ru.

Рак и химиотерапия

После долгого отсутствия на публике люди не на шутку встревожились состоянием здоровья принцессы, так как версия о плановой операции на брюшной полости уже перестала казаться правдивой.

Уже в начале 2024 года стали появляться слухи об онкологическом заболевании. Самые распространенные версии — рак шейки матки или же рак толстой кишки. Так или иначе, недуг связывали с областью живота.

При этом тогда эта теория показалась маловероятной, ведь еще недавно Кейт была здорова и счастлива. К тому же уже стало известно, что у Карла III также была выявлена онкология.

Каково же было удивление многих, когда эта теория подтвердилась. Уже в марте этого года Миддлтон записала видеообращение, где рассказала о своей болезни и о том, что проходит сейчас курс превентивной химиотерапии.

Однако после этого видео далеко не все успокоились насчет состояния принцессы. Скорее наоборот — люди стали задаваться вопросом, больна ли вообще Кейт, а может быть на видео была вовсе не она.

Кто-то даже предполагает, что-то самое послание народу от Миддлтон было сгенерировано искусственным интеллектом.

Почка для Карла III

Не так давно в прессе появилась новость о кончине британского монарха, однако в итоге эта новость оказалась фейком. Тем не менее, король болен, у него выявили рак простаты.

На фоне этого неожиданно стали появляться версии о том, что Кейт стала донором почки для свекра в обмен на то, что она станет королевой. Как это связано — непонятно, но версия такая есть.

При этом возникают вопросы в принципе к такой сделке, ведь после смерти Карла Миддлтон и так станет королевой, если только она не разведется с принцем Уильямом.

Есть также версия о том, что король запретил невестке давать какие-либо комментарии о своем здоровье прессе, чтобы не отвлекать внимание от него самого, ведь он так долго ждал своего звездного часа и всеобщего внимания.

Измена

Помимо слухов о болезнях, есть и пикантная теория о неверности принца Уильяма. Конспирологи уверены, что Кейт просто не выдержала загулов супруга, и у нее случился нервный срыв. Сейчас она, по их мнению, находится на реабилитации и принимает антидепрессанты. Отмечается, что ее поведение сейчас крайне нестабильно, поэтому выпускать «в люди» Миддлтон опасно.

Более того, есть и обратная версия: Кейт могла сама изменять Уильяму, есть даже имя разлучника — Томас Кингстон, который является мужем леди Габриэллы Виндзор.

Ходят слухи, что принцесса даже успела забеременеть от Томаса и решила сделать аборт. При этом сам Кингстон умер в феврале 2024 года, а смерть его также вызывает вопросы. Известно, что причиной смерти стало самоубийство, но в прессе пишут, что возможной причиной стала причастность к этому неких «третьих лиц».

Конечно, после такого удара Кейт могла бы впасть в тяжелую депрессию или даже сойти с ума, поэтому сейчас прячется от прессы и публики.

Смерть и двойники

Есть и более жуткая версия: Миддлтон умерла, и теперь вместо нее на публике появляются двойники.

Некоторым так отчаянно хочется верить в эту теорию, что даже присутствие Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour в этом году не переубедило их в правдивости этой версии. Конспирологи убеждены: Кейт умерла после перенесенной операции или была убита, а женщина на параде — двойник.

Побег или изгнание

Казалось бы, какие еще могут быт версии? Но интернет-аналитики и тут преуспели и заявили, что Кейт могла сделать пластическую операцию. Она могла увеличить грудь, ягодицы или губы.

Конечно, королевская семья была не в восторге от такого поведения, и решила изгнать бунтарку из семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака.