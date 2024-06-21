Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Певицу ранее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки на материалах.

Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Frolov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова)* грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ.

Кроме того, уголовное дело за реабилитацию нацизма могут возбудить в отношении историка Тамары Эйдельман*.

До этого Монеточку, признанную иноагентом, несколько раз штрафовали за несоблюдение соответствующего законодательства. Так, в июне прошлого года Басманный суд Москвы назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей, который она обжаловала.

В соответствии с законом России, исполнительница была обязана подписывать все свои посты, видео и прочие медиа-материалы фразой, показывающей публике ее статус. Монеточка требование проигнорировала, за что и была оштрафована.

В августе суд назначил Гырдымовой новый штраф за отсутствие маркировки иностранного агента на публикуемых материалах.

С начала спецоперации Монеточка осудила действия России и перебралась в Вильнюс. Позднее певица вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве, а также выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого, 20 января 2023 года, Минюст включил ее в список иноагентов. Известно также, что Гырдымова собирала деньги на нужды ВСУ.

Различные антироссийские высказывания звучат и от граждан РФ, уехавших за границу. Среди них — бывший экономический советник ФБК** Владимир Милов* говорил в эфире на YouTube-канале, что заставит поддерживающих спецоперацию россиян «мыть туалеты бело-сине-красной тряпкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский суд отклонил апелляционную жалобу экс-депутата Ильи Яшина* по протоколу о нарушении порядка деятельности иноагента.

* — признаны иноагентами в России

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака