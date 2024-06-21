Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова)* грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ.

Кроме того, уголовное дело за реабилитацию нацизма могут возбудить в отношении историка Тамары Эйдельман*.

До этого Монеточку, признанную иноагентом, несколько раз штрафовали за несоблюдение соответствующего законодательства. Так, в июне прошлого года Басманный суд Москвы назначил ей административный штраф в размере 30 тысяч рублей, который она обжаловала.

В соответствии с законом России, исполнительница была обязана подписывать все свои посты, видео и прочие медиа-материалы фразой, показывающей публике ее статус. Монеточка требование проигнорировала, за что и была оштрафована.

В августе суд назначил Гырдымовой новый штраф за отсутствие маркировки иностранного агента на публикуемых материалах.

С начала спецоперации Монеточка осудила действия России и перебралась в Вильнюс. Позднее певица вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве, а также выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого, 20 января 2023 года, Минюст включил ее в список иноагентов. Известно также, что Гырдымова собирала деньги на нужды ВСУ.

Различные антироссийские высказывания звучат и от граждан РФ, уехавших за границу. Среди них — бывший экономический советник ФБК** Владимир Милов* говорил в эфире на YouTube-канале, что заставит поддерживающих спецоперацию россиян «мыть туалеты бело-сине-красной тряпкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский суд отклонил апелляционную жалобу экс-депутата Ильи Яшина* по протоколу о нарушении порядка деятельности иноагента.

* — признаны иноагентами в России

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России