Суд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина*

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 37 0

В 2022 году экс-депутата приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Суд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина*

Фото: YURI KOCHETKOV / POOL / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский суд отклонил апелляционную жалобу экс-депутата Ильи Яшина*, передает корреспондент 5-tv.ru. Заседание прошло по протоколу о нарушении порядка деятельности иноагента — поводом стало отсутствие соответствующих маркировок в публикациях.

До этого, 1 декабря 2023 года, суд уже оштрафовал Яшина за отсутствие маркировки иноагента в его публикации в соцсетях. Наказание было назначено в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В 2022 году Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным в распространении фейков о российской армии. Его приговорили к почти девяти годам заключения в колонии общего режима.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Речь идет о соратнике Алексея Навального** Дмитрии Низовцеве**. Он также заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бард Никитин, которого подозревают в спонсировании ВСУ, попал на детский конкурс в Москве

* — признан в РФ иноагентом

** — внесены в реестр иноагентов в РФ, а также перечень террористов и экстремистов

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака