Положим в «пакет с пакетами»: Евросоюз утвердил 14-й «кулек» санкций против РФ

Какие рестрикции решил ввести Запад на этот раз?

Евросоюз ввел новые санкции против России в рамках 14-го пакета. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Новые санкции в том числе наложены на транзит российского сжиженного природного газа. Евросоюз запретил реэкспорт голубого топлива России в третьи страны через ЕС, но на импорт ограничения не распространяются.

Вместе с тем одновременно под санкции подпали 116 физических и юридических лиц России. Рестрикции введены и в отношении теневого флота России, куда включен список из 27 судов.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против компаний из Казахстана, Киргизии, КНР, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Согласно европейскому документу, они якобы помогают России обходить наложенные ограничения. Еще Совет Евросоюза обязал свои компании следить за тем, чтобы их партнеры в третьих странах не нарушали европейские санкции.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония ввела санкции против 11 компаний из пяти стран за обход санкций против России.