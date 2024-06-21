Япония ввела санкции против 11 компаний из пяти стран за обход санкций против РФ
Какие государства затронули ограничения?
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
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Власти Японии вводят санкции против 11 иностранных компаний за обход санкций против России. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Есимаса Хаяси во время пресс-конференции в Токио.
«Сегодня правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций — против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт», — говорится в сообщении.
Из списка, представленном на сайте японского правительства, следует, что попали под ограничения семь компаний из Китая, одна из ОАЭ и по одной организации из Индии, Казахстана и Узбекистана.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство Японии продолжает расширять свой санкционный список. В этот раз под ограничения попали девять российских компаний.
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