Журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 107 0

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения.

Журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали в Москве

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Таганский районный суд столицы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова* на 30 тысяч рублей из-за нарушения закона об иноагентах — он не маркировал свои публикации в соцсетях. Официальной информацией поделилась в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Пивоварова признали виновным в совершении административного правонарушения по 19.34-й статье КоАП РФ. Еще в мае ему грозил штраф за аналогичное нарушение, на него составили уже второй протокол за распространение материалов без конкретной маркировки.

В 2022 году Пивоваров переехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), спустя время он был признан иностранным агентом из-за рекламного дохода от Google и денежного перевода от учредителей премии «Редколлегия». Также он получал тысячи долларов от немецкой вертолетной корпорации Startrade Heli.

Пивоваров не первый журналист, который распространяет на YouTube-платформе негативные в адрес России комментарии. Майкл Наки*, бывший сотрудник «Эха Москвы»** противодействует кампании по сбору средств на помощь российским военнослужащим. В данный момент он заочно приговорен к 11 годам колонии из-за фейков про российскую армию.

* — признан в РФ иноагентом.

** — радиостанция заблокирована Роскомнадзором, закрыта для вещания по требованию Генпрокуратуры.

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