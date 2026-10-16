Вербовщицу в секту саентологов* Кротову арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову. Об этом сообщил Мосгорсуд.

Кротова проходит по делу о вербовке людей в секту сайентологов*. Ей предъявлены обвинения по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2026 года в отношении Кротовой Елены Владимировны», — сообщили в суде.

В рамках расследования обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Уфе. Были изъяты БАДы, работы основателя сайентологии* Рона Хаббарда, в том числе материалы из федерального списка экстремистских, а также сертификаты членства в Международной ассоциации сайентологов* и благодарственные письма за распространение брошюр.

Кротова возглавляет фонд с 2018 года. Его отделения действуют в 45 регионах страны.

В 2024 году сайентологическая* церковь была признана в РФ нежелательной организацией. Несколько работ Хаббарда внесены в перечень экстремистских материалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последователи «Международной церкви саентологии»* использовали благотворительный фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» для продолжения своей деятельности в России. Участников привлекали через волонтерские программы. Кандидатов проверяли в закрытых интернет-чатах, запрашивая паспортные данные и сведения о финансовом положении.

После отбора им предлагали покупать саентологическую литературу, проходить очные тренинги за рубежом и участвовать в закрытых встречах в России.

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* — организация признана нежелательной на территории РФ.

